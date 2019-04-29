Футбол

«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матчаSport24.ru вчера в 17:30

26-й тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Спартак» — «Рубин». Букмекер 888.ru фаворитом матча считает московский клуб. На победу «Спартака» предлагается ставить за 1.78.
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«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча

Sport24.ruвчера в 17:30
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Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Футбол

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Политика

Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Хоккей

Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Общество

Караулова рассказала о стыде за содеянное

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

США захотели «свершить правосудие» после появления видео с аль-Багдади

Госдепартамент США отреагировал на появление в Сети ролика, на котором, предположительно, запечатлен главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 16:24
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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