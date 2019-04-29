Футбол
«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матчаSport24.ru вчера в 17:30
26-й тур российской Премьер-лиги завершится матчем «Спартак» — «Рубин». Букмекер 888.ru фаворитом матча считает московский клуб. На победу «Спартака» предлагается ставить за 1.78.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Авто
Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
Обновлено в 03:02
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%
АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Общество
Караулова рассказала о стыде за содеянное
Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
США захотели «свершить правосудие» после появления видео с аль-Багдади
Госдепартамент США отреагировал на появление в Сети ролика, на котором, предположительно, запечатлен главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 16:24
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15