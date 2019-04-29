«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минутЧемпионат 11:18

Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минут

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