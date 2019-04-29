Футбол
«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минутЧемпионат 11:18
Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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«Спартак» – «Рубин». Глушаков выйдет в старте у хозяев, Байрамян – у казанцев
Спорт БИЗНЕС Online11:20
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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