Футбол

«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минутЧемпионат 11:18

Стали известны стартовые составы «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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Кононов сделал четыре замены в стартовом составе «Спартака» после поражения в Туле

Матч ТВ11:27

«Спартак» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча

Sport24.ruвчера в 17:30

«Спартак» – «Рубин». Глушаков выйдет в старте у хозяев, Байрамян – у казанцев

Спорт БИЗНЕС Online11:20

«Спартак» — «Рубин»: Глушаков, Гулиев и Зобнин сыграют с первых минут

Чемпионат11:18

«Спартак» - «Рубин»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Sport.ru11:43

Боккетти, Ломовицкий, Глушаков и Ханни выйдут в старте у «Спартака» на игру с «Рубином»

Бомбардир.ру11:22

«Спартак» - «Рубин»: составы команд. Ханни и Ломовицкий - в «старте»

Спорт-Экспресс11:24
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика

Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Футбол

Букмекеры: «Спартак» обыграет «Рубин» в матче РПЛ

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика

Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Сочи в ДТП с автобусом погиб человек

Обновлено в 10:56
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Здоровье

Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века

Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Культура

В Крыму прошли мастер-классы Санкт-Петербургского Дома музыки

В Крыму состоялись мастер-классы Санкт-Петербургского Дома музыки, передаёт Пятый канал.
Обновлено в 11:57
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Хоккей

Олег Знарок возглавил «Спартак»

Олег Знарок стал новым тренером московского ХК "Спартак", сообщает пресс-служба клуба в понедельник.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.
Обновлено в 10:25
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
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