«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»Российская газета 14:35

В заключительной встрече 26-го тура Премьер-лиги "Спартак" не сумел переиграть на своем поле "Рубин" - 1:1. На гол Фернандо гости ответили точным ударом Егора Сорокина на 89-й минуте.

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

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