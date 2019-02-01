Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)Еженедельник Футбол 13:21

Спартак — Рубин
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона. Нанее в СМИ появлялась информация о том, что Глушаков и Комбаров могут покинуть клуб в конце сезона.
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