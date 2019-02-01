Футбол
Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)Еженедельник Футбол 13:21
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
11
Фернандо
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
27
Ломовицкий
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
15
Коновалов
6
Башкиров
7
Подберезкин
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона. Нанее в СМИ появлялась информация о том, что Глушаков и Комбаров могут покинуть клуб в конце сезона.
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