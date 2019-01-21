Футбол

«Спартак» – «Ростов»: прямая трансляция матча – в 20.00Спорт-Экспресс 07:30

Команды встретятся на стадионе Aspire Zone в Дохе, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Ростов". Кроме этих двух команд, в Катаре также выступают "Локомотив" и "Зенит".
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Первую пробу сил «Спартак» - «Ростов» выдержали красно-белые-2:1

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