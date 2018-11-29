Болельщик московского "Спартака" выбежал на поле во время матча с австрийским "Рапидом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Во время второго тайма фанат вышел на газон и направился с кулаками в сторону полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

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