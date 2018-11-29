Футбол

Спартак — Рапид 1:2
RT на русском
12:43

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Болельщик «Спартака» выбежал на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» и напал на капитана московской команды Дениса Глушакова. Как сообщает корреспондент RT с места событий, во втором тайме фанат подбежал к хавбеку, что-то сказал, а затем толкнул.
RT на русском12:43

Подробнее о событии

Фанат «Спартака» попытался напасть на Глушакова во время матча

Газета.Ru12:32

Болельщик во время матча Лиги Европы выбежал на поле и попытался напасть на Глушакова (видео)

Советский спорт12:41

«Спартак» опустился на 3-е место в группе, проиграв «Рапиду» (1:2)

Sports.ru12:46

«Спартак» проиграл в матче с «Рапидом» в ЛЕ, дважды пропустив в концовке

Чемпионат12:45

Болельщик «Спартака» выбежал на поле и толкнул Глушакова. Видео скандального эпизода

Матч ТВ12:32

Федун: «Глушаков в основе? Это не ко мне вопрос, не я состав определяю»

Sport24.ru10:27

«Спартак» проиграл «Рапиду». На Глушакова напал фанат

Спорт-Экспресс12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам 2018 года.
Обновлено в 12:38
Футбол

Анюков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Копенгагеном»

Защитник петербургского "Зенита" Александр Анюков сыграет с первых минут в матче Лиги Европы с датским "Копенгагеном", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: стали известны составы команд

Обновлено в 12:42
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 12:30
Футбол

Блез Матюиди: «Роналду заслуживает получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
Обновлено в 12:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 11:16
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 12:18
Футбол

Marca: Иско не пожал руку Солари после поражения «Реала» от «Эйбара»

Полузащитник «Реала» Иско не пожал руку в раздевалке главному тренеру команды Сантьяго Солари после поражения от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.
Обновлено в 09:55
Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

Обновлено в 12:44
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:51
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Ростов» сравнил Бекао с Си-Джеем из GTA: San Andreas

Ростовчане сравнили бразильца с героем GTA: San Andreas Карлом Джонсоном (Си-Джеем).
Обновлено в 11:39
Футбол

Гризманн: «„Атлетико“ хотел выйти из группы, что он и сделал»

Наша цель была выйти из группы, и мы это сделали. Теперь шаг за шагом будем идти к следующей цели.
Обновлено в 05:56
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное