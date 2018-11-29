Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)
Газета.Ru
10:01

Спартак — Рапид
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
  
38
Ещенко
  
29
Кутепов
  
14
Джикия
  
23
Комбаров
  
25
Мельгарехо
  
8
Глушаков
  
40
Тимофеев
  
94
Ханни
  
12
Адриано
  
9
Зе Луиш
  
1
Штребингер
  
3
Мюльдюр
  
4
Барач
  
20
Хофманн
  
19
Поцман
  
9
Бериша
  
15
Мартич
  
28
Кнасмюлльнер
  
39
Любичич
  
5
Болинголи-Мбомбо
  
29
Алар
  
Рапид
Расстановка 4‑5‑1
Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Газета.Ru10:01
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве выйдут
 Артём Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Артём Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Луис Адриано и Зе Луиш.
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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