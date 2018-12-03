Футбол

Спартак — Локомотив 2:1
РИА Новости
12:49

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Болельщик выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Спартак" и "Локомотив". Встреча проходит на стадионе "Спартак" в Москве, во втором тайме впереди "Спартак" - 2:0.
РИА Новости12:49

Подробнее о событии

Фанат выбежал на поле во втором матче «Спартака» подряд

Газета.Ru17:42

На этот раз болельщик бежал, чтобы поддержать Глушакова. И помог «Спартаку» в дерби

Матч ТВ16:59

Роман Павлюченко: «В матче с „Рапидом“ думал, что болельщик вообще хотел ударить Глушакова»

Sportbox.RU15:48

Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»

Чемпионат13:40

Болельщики «Спартака» успокоились: меньше кричали про Глушакова, не вспоминали Карреру

Sports.ru16:23

Роман Павлюченко: «Думал, в матче с „Рапидом“ фанат ударит Глушакова»

Спорт-Экспресс15:15

Болельщик «Спартака»: «Выбежал на поле сказать Глушакову, что его любят фанаты»

Sport24.ru14:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:20, Ашберн
Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 18:17
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» и обошел команду Семина в таблице РПЛ

Обновлено в 18:24
Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо 2:2.
Обновлено в 18:57
Футбол

«Барселона» вышла на первое место

В матче 14-го тура Ла Лиги лидер первенства «Севилья» потеряла очки в матче с «Алавесом» (1:1).
Обновлено в 18:47
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено в 16:49
Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:08
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 13:47
Футбол

Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

Обновлено в 18:40
Футбол

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

Обновлено в 18:59
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» бросил банановую кожуру в игрока «Арсенала»

Болельщик "Тоттенхэма" бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время лондонского дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:32
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 17:40
Футбол

«Челси» обыграл «Фулхэм» и вышел на третье место в АПЛ

Обновлено в 14:55
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

Обновлено в 09:45
Футбол

«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное