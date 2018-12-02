Футбол

«Спартак» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 16-го тура
РИА Новости
10:11

Спартак — Локомотив
2 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
Нападающие Луис Адриано и Зе Луиш выйдут в стартовом составе московского "Спартака" на матч 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.
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