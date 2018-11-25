Футбол

«Спартак» – «Крылья Советов»: на матче присутствуют 25092 зрителей
Спорт-Экспресс
07:47

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
На матче 15-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" присутствуют 25092 зрителей.
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