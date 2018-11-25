Футбол

Федун приехал на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Чемпионат
05:56

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч красно-белых с «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. В последний раз до этого Федун был на стадионе на матче группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).
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