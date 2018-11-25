Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч красно-белых с «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. В последний раз до этого Федун был на стадионе на матче группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).

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