Футбол

Спартак — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
РИА Новости
06:22

Спартак — Крылья Советов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Болельщики московского "Спартака" во время матча чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" оскорбляют футболиста "красно-белых" Дениса Глушакова и призывают его снять капитанскую повязку. Встреча 15-го тура премьер-лиги проходит в воскресенье в Москве.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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