Футбол
«Спартак» – «Крылья Советов». Глушаков и Ещенко сыграют с первых минут
«Спартак» – «Крылья Советов». Глушаков и Ещенко сыграют с первых минутSports.ru04:59
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Матч Спартак - Крылья Советов: в воротах у москвичей будет Ребров, а капитаном - Глушаков
Комсомольская правда04:59
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Футбол
Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес
Аргентинский футболист клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что считает позором ситуацию перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом", которая привела к переносу игры.
Обновлено в 05:00
Футбол
Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:57
Футбол
Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ претендует на победу во всех турнирах»
Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается.
Обновлено в 04:56
Футбол
Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Футбол
Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
Футбол
Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»
"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол
Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»
В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов».
Обновлено в 03:46
Футбол
Кроос: «Эйбар» заслужил победу в матче с «Реалом»
Обновлено в 03:56
Футбол
Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык
Смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык.
Обновлено в 03:35
Футбол
Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»
«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 01:43
Футбол
Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере
Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол
Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»
"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа может перейти в «Ювентус»
Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".
Обновлено в 04:37
Футбол
Федор Земсков: «Глушаков — отзывчивый человек, без какой-то короны или мании величия»
Нападающий сборной России по пляжному футболу Федор Земсков рассказал, что считает решение закончить с профессиональным футболом самой большой ошибкой в жизни, а также отметил профессионализм Дениса Глушакова и Олега Романцева.
Обновлено в 04:41