«Спартак» – «Крылья Советов». Глушаков и Ещенко сыграют с первых минут

Футбол Футбол Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес Аргентинский футболист клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что считает позором ситуацию перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом", которая привела к переносу игры.

Футбол Футбол Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Эрнесто Вальверде: «„Атлетико“ претендует на победу во всех турнирах» Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается.

Футбол Футбол Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира» Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.

Футбол Футбол Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо» "Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.

Футбол Футбол «Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом» В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов».

Футбол Футбол Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык Смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык.

Футбол Футбол Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность» «Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.

Футбол Футбол Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.

Футбол Футбол Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией» "Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.

Футбол Футбол Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа может перейти в «Ювентус» Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".