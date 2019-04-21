Футбол

Спартак — Енисей 2:0Газета.Ru 11:50

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, который избил на улице американского гражданина, вошел в стартовый состав команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против красноярского "Енисея", сообщает "Советский спорт".
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