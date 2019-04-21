Спартак — Енисей 2:0RT на русском 13:57

«Енисей» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на пятой строчке. Ранее сообщалось, что «Урал» выиграл у «Рубина» в матче 24-го тура РПЛ.

Спорт день за днем

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах, однако заявил, что не уйдет их политики.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.

Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Политика Петр Порошенко признал поражение на выборах президента Украины По данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набирает 73,2%, в то время как действующий президент Петр Порошенко - 25,3%.

Хоккей Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.

Космос Летучая обсерватория разглядела первую молекулу в истории Вселенной После 10-й секунды от Большого взрыва во Вселенной возникли первые нейтральные атомы: большую часть их составил гелий-4, его сопровождали дейтерий (изотоп водорода), гелий-3, совсем немного лития-7 и нестабильные тритий и бериллий-7, которые позже распались на уже упомянутые гелий-3 и литий-7.

Политика На Украине раньше времени опубликовали результаты экзитполов На сайте украинского Национального экзитпола появились первые данные о результатах опросов, проведенных среди избирателей на выходе с участков после голосования во втором туре президентских выборов.

Политика Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины По данным опросов, во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, побеждает Владимир Зеленский, набирающий около 73 процентов голосов.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.