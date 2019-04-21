Футбол

Спартак — Енисей 2:0RT на русском 13:57

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
«Енисей» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на пятой строчке. Ранее сообщалось, что «Урал» выиграл у «Рубина» в матче 24-го тура РПЛ.
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