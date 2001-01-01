Футбол
«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура РПЛЧемпионат 06:00
Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.93.
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Спартак - Динамо 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
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