Футбол
Спартак — Динамо 0:0 (2-й тайм)ТАСС 12:53
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
88
Ташаев
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
11
Шиманьский
6
Юсупов
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
99
Шейдаев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Главный арбитр Владислав Безбородов принял правильное решение, показав прямую красную карточку футболисту "Спартака" Эсекьелю Понсе в матче четвертого тура чемпионата России с "Динамо". Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.
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