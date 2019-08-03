Футбол

Спартак — Динамо 0:0RT на русском 13:09

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру. По итогам 45 минут матча счёт — 0:0.
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