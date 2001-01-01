«Спартак» в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА обратился к болельщикам с просьбой заблаговременно приезжать на стадион «Открытие Арена».

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

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