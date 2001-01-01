Футбол
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКАСпорт-Экспресс 09:42
«Спартак» в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА обратился к болельщикам с просьбой заблаговременно приезжать на стадион «Открытие Арена».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
Обновлено в 10:49
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
Обновлено в 11:07
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
В пересчете на российскую валюту литр бензина стоил всего 5 рублей 28 копеек.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Барселона» сделает официальное предложение о переходе Неймара
«Барселона» сделает официальное предложение французскому «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара.
Обновлено в 10:36
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших в Россию на учёбу иностранцев
Учёт иностранцев, приезжающих в Россию для учёбы, ведётся ФСБ с начала года.
Обновлено в 05:28
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей
Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
На Канарах из-за пожаров эвакуированы две тысячи людей
Около двух тысяч человек эвакуированы на Канарских островов (автономное сообщество Испании, расположенное на архипелаге в Атлантическом океане) из-за сильного лесного пожара, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России
Возможное обострение торговой войны между США и Китаем способно привести к замедлению темпов роста крупнейших экономик мира, что неизбежно отразится на России, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Обновлено в 09:25
Общество
В Исландии похоронили растаявший 700-летний ледник
Власти Исландии, включая премьер-министра Катрин Якобсдоуттир, приняли участие в торжественной церемонии прощания с 700-летним ледником Окйекудль, который почти полностью исчез из-за таяния снегов.
Обновлено в 09:52
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В рисе из Вьетнама в Петербурге нашли способную заразить холерой муху
В Санкт-Петербурге в доставленных из Вьетнама контейнерах с рисом нашли муху-горбатку, которая вызывает у человека опасные болезни, в том числе холеру.
Обновлено в 09:48
Футбол
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова
Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:33
Общество
В Германии аттракцион закрыли за сходство со свастикой
Обновлено в 10:33
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами
Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.
Обновлено в 10:03