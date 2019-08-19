Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате РоссииИзвестия вчера в 15:50

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Спартака» в Тушино завершилась со счетом 2:1, передает «Газета.ру». У хозяев дубль оформил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у армейцев отличился Марио Фернандес (68).
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