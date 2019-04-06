Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2Газета.Ru 13:17
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс". Потасовка возникла на трибуне стадиона "Открытие Арены" с активными болельщиками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
В Петербурге переименуют два исторических района
Обновлено в 09:58
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Транспорт
Шесть новых путепроводов построят в Петербурге до 2024 года
Шесть новых путепроводов будут построены в Санкт-Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Иерусалим ввел меры для недопуска священников ПЦУ к службе
Обновлено в 08:49
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Англичанин сбросил за год 108 кг
Обновлено в 09:19
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии
Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43