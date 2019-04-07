Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2Sportbox.RU вчера в 13:54

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Московский «Спартак» на своем поле проиграл в дерби ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России. Дублем в составе армейцев отметился исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
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