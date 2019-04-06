Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дербиРоссийская газета 14:00

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Московский ЦСКА обыграл своего самого принципиального соперника, "Спартак", в рамках 22-го тура чемпионата России - 2:0. Успех армейцам принес дубль Арнора Сигурдссона. "Красно-синие" продолжают преследовать питерский "Зенит", тогда как команда Олега Кононова, похоже, выбывает из чемпионской гонки.
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