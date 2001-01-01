Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 13:55
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Православные верующие отмечают Благовещение
"В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.
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При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека
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Политика
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
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Что такое «преддиабет» и как его лечить?
Доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О самом главном», отвечает на вопросы наших читателей о здоровье.
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Шоу-бизнес
«Рита Кардашьян»: Фанаты уличили Дакоту в пластике
Фанаты заметили, что фигура артистки с недавних пор претерпела заметные изменения: у неё в короткий срок появился подтянутый животик и увеличилась часть тела, которой прославилась Ким Кардашьян.
Обновлено в 01:54
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Ученые установили главную причину рака
Обновлено в 02:45
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43
Наука
На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти
Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено 05 апреля в 08:37
Футбол
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Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Мадуро призвал весь мир осудить атаки империализма на Венесуэлу
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Политика
Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули
Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
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Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
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Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
ЦСКА обыграл Спартак со счетом 2:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено 05 апреля в 06:55
Происшествия
Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона
Обновлено в 02:39
Политика
Губернатор Херсонской области уходит в отставку
Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев решил уйти в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 13:50
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Ученые назвали привычку, спасающую семьи
Обновлено вчера в 04:11
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Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22