Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дербиРИА Новости 13:56

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" в московском дерби, которое прошло в рамках 22-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся на стадионе "красно-белых" в Тушино, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
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