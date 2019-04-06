Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2Lenta.ru 13:55
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
ЦСКА обыграл Спартак со счетом 2:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Матч прошел на «Открытие-Арене» — домашнем стадионе «Спартака».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Максим Орешкин: Ошибки ЦСКА компенсировал Акинфеев, ошибки «Спартака» - фатальны
Советский спорт14:47
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Власти Республики Беларусь уверены, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок
Обновлено в 11:34
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ
Обновлено в 14:20
Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Политика
В Турции пообещали, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна
Свадьба должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из-за ухода из жизни двух бабушек Маргариты и ее беременности.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Футбол
Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»
Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Туапсе на нефтебазе загорелся резервуар
В Туапсе 6 апреля начался пожар на нефтебазе Сообщение о пожаре в промышленной зоне Туапсинской нефтебазы на улице Гагарина поступило в 12:14.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры
В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Музыка
Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019
Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Наука
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека
Исследователи отметили, что не существует «главного гена», определяющего привлекательность лица человека.
Обновлено в 10:48
Экономика
Банк «Заречье» предлагает «Сезонный» вклад
Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.
Обновлено в 05:21
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39