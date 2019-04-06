Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 11:50
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
8
Глушаков
47
Зобнин
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
77
Ахметов
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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