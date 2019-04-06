Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 11:50

Спартак — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
  
92
Рассказов
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
94
Ханни
  
8
Глушаков
  
47
Зобнин
  
25
Мельгарехо
  
9
Зе Луиш
  
12
Адриано
  
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
14
Набабкин
  
50
Бекао
  
78
Дивеев
  
42
Щенников
  
8
Влашич
  
77
Ахметов
  
98
Обляков
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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