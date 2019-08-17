Футбол
«Спартак» — ЦСКА. Смотреть онлайн, прямая трансляция матча молодежного первенстваSport24.ru 06:55
Онлайн видеотрансляция матча молодежного первенства России «Спартак» — ЦСКА, который состоится в Москве сегодня, 17 августа, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется также в 14:00 мск.
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