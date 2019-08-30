Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» – «Брага»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» – «Брага». Ставка: победа «Спартака» за 2.30. «Спартак» великолепно готов физически.
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