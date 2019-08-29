Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» – «Брага»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Андре Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
2 фото
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» – «Брага». Ставка: победа «Спартака» за 2.30. «Спартак» великолепно готов физически.
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