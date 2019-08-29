Футбол

КоммерсантъКоммерсантъСпартак — Брага 1:2

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Андре Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы. Первый матч «Спартак» также проиграл.
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