Московский "Спартак", дважды уступив "Браге", вылетает из Лиги Европы. В первой игре португальцы победили 1:0.

Футбол Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.

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