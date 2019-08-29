На 89-й минуте хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев сократил отставание в счете. В первом матче победу со счетом 1:0 одержали португальцы. Таким образом, по итогам двух матчей «Брага» получила право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а «Спартак» остался без еврокубков.

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