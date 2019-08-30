29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

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