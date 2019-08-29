Футбол
Матч ТВСпартак — Брага 1:2
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Рикарду Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|46′
|46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
|62′
Самуэль Жиго
|68′
|75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
|75′
Зелимхан Бакаев
|89′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
20
Шюррле
7
Гулиев
17
Бакаев
49
Ананидзе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
27
Франсержио
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика
В аэропорту Киева собрались родственники украинских заключённых
Суть событий 04:26
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Авто
Власти хотят увеличить транспортный налог
Перечень авто для уплаты налога на роскошь за 2018 годОфициальный список Минпромторга Список дорогих автомобилей для уплаты налога за 2019 годОфициальный перечень Минпромторга Счетная палата считает, что в перечень не попадают все автомобили, которые могли бы туда попасть.
Упрощёнка вчера в 10:26
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Армия и оружие
Холдинг «Швабе» начал выпуск морских биноклей с системой стабилизации
Как пояснил Попов, "Швабе" разработал новейшие морские бинокли с системой, которая компенсирует морскую качку и позволяет хорошо визуализировать объект.
Военное обозрение 04:54
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Наука
Ученые опровергли существование «гей-гена»
Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что не существует определенного гена, который бы определял сексуальную ориентацию человека.
Взгляд.ру 04:05
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
В 1994 году Петшак установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.
РБК 04:32
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Наука
В MIT собрали первый процессор из углеродных нанотрубок
Создание полевых транзисторов с углеродными нанотрубками (CNFET) стало важной задачей, которую необходимо решить ради появления компьютеров нового поколения.
Хайтек+ вчера в 05:14
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных продукта осени
Врач-диетолог Елена Соломатина в осенний период советует, в первую очередь, налегать на тыкву, сообщает «Газета.ру».
В курсе.ру 04:19
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Экономика
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов
В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей.
Российская газета 04:27
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно отдает DiRT Rally
Gmbox.ru 03:46
Армия и оружие
Волгоградский самолет показали на авиасалоне «МАКС-2019»
В Московской области на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» прошла презентация волгоградского самолета на импеллерной тяге.
ИА Городские вести. Волгоград 04:06
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46