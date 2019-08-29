Футбол
Газета.RuСпартак — Брага 0:2 (1-й тайм)
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Андре Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
9
Мирзов
19
Понсе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
17
Жоау Новайш
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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