Футбол

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»
ГТРК Алания
04:27

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ». Сегодня нового руководителя команде представил министр спорта республики Владимир Габулов. Гогниев долгое время выступал за российские клубы, в том числе «Урал» и «Кубань», в 2003 стал чемпионом России в составе ЦСКА.
ГТРК Алания04:27

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Гогниев стал главным тренером «Спартака» из Владикавказа

Матч ТВ09:21

Рекордсмен премьер-лиги возглавил «Спартак-Владикавказ»

Газета.Ru08:20

Гогниев возглавил «Спартак-Владикавказ»

Чемпионат07:45

Гогниев возглавил «Спартак-Владикавказ»

Спорт-Экспресс08:19

Гогниев возглавил «Спартак-Владикавказ»

Советский спорт07:38

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»

ГТРК Алания04:27

Назначен новый главный тренер «Спартака-Владикавказ»

Gradus.pro05:04
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху

Обновлено в 10:54
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Общество

В Израиле умер писатель Амос Оз

Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет, сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Обновлено в 09:34
Политика

ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран

Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика

Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий

В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.
Обновлено в 07:31
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни.
Обновлено в 04:20
Политика

Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.
Обновлено в 10:32
Политика

В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Активистка сообщила о задержании дворников в Москве

Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Чехии грабитель захватил заложников в банке

Вооружённый грабитель захватил заложников в банке в чешском городе Пршибрам, передаёт 28 декабря «Чешское радио».
Обновлено в 10:42
Футбол

Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»

Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя

Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) попросили власти Сирии установить контроль над территориями, которые они покидают, в частности над Манбиджем, чтобы защитить их от «турецкого вторжения».
Обновлено в 03:52
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по кредитам

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Экономика

Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»

Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Политика

Comedy Club удалил шуточное видео про Путина и котенка

Сегодня в пятницу без объяснения причин в Сети был удален шуточный ролик "Маленькое новогоднее чудо", который сняла команда USB Production, входящая в "Камеди клаб".
Обновлено в 10:00
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

Трамп собрался прекратить финансовую помощь трем странам

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем государствам.
Обновлено в 10:25
Экономика

Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
Политика

Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Происшествия

«Крабовый король» сбежал от ФСБ

Издание называет Кана «крабовым королем».
Обновлено в 05:11
Происшествия

Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда

После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Политика

Владимир Путин провел предновогодний прием в Большом театре

Выступая перед аудиторией со сцены Большого театра, Владимир Путин назвал уходящий год особенным и выразил надежду, что в будущем Россия реализует ряд значимых для ее развития проектов.
Обновлено в 06:00
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Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Украина планирует создать противокорабельный комплекс

Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 07:02
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Спартак Артурович Гогниев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА.
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Юрий Фарзунович Газзаев
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР с 1990 года.
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