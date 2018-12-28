Футбол
Новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев. Карьеру футболиста он завершил прошлой осенью в клубе «Кубань» и недавно получил тренерскую лицензию категории «А» в профильной академии.
ГТРК Алания04:27
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Происшествия
В Египте взорван туристический автобус
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 15:03
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о «панике в США» из-за российского «Авангарда»
Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Политика
Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
Прихожане Русской православной церкви смогут причащаться при посещении Пантелеимонового монастыря на территории греческого Афона, несмотря на то, что монастырь находится в ведомстве Константинопольского патриархата.
Обновлено в 16:00
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 14:39
Политика
Песков рассказал о планах Путина встретить Новый год с родными
27 декабря официальный представитель Кремля признался, что «сбежал» с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру нового мюзикла «Аленький цветочек», где играет его жена Татьяна Навка.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Политика
В Крыму построили заграждение на госгранице с Украиной
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
ФРГ одобрила план строительства туннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства туннеля, соединяющего ФРГ и Данию.
Обновлено в 16:05
Хоккей
«Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл ЦСКА
«Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл ЦСКА: ранее казанская команда уступила дома со счетом 0:5. Для «Ак Барса» это третье поражение подряд.
Обновлено в 13:55
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Обновлено в 14:20
Спорт
Гроссмейстер Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Обновлено в 14:57
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма
Обновлено в 16:44
Футбол
Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной «Бутырки»
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин не сможет принять участие в матче против сотрудников следственного изолятора "Бутырка".
Обновлено в 15:34
Политика
Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине
Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.
Обновлено в 14:38
Политика
РПЦ решила создавать епархии за рубежом «без оглядки» на Константинополь
По словам источников издания Orthodoxie, Константинополь принял решение отменить томос 1999 года, согласно которому возвращался статус экзархата объединению приходов в Западной Европе.
Обновлено в 15:56
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Политика
Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом
Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.
Обновлено в 12:42
Политика
РПЦ объединит свои западноевропейские приходы
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Обновлено в 16:09
Политика
Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из России
Ранее 28 декабря Слободян сообщил, что хотя Киев отменил запрет на въезд на Украину мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, погранслужба «продолжает охранять границу в усиленном режиме, уделяя особое внимание гражданам 70 стран из перечня миграционного списка».
Обновлено в 15:17
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора
На электростанции в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора.
Обновлено вчера в 23:45