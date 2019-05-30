«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке «Матч Премьер»ProstoProSport вчера в 15:30

Среди участников числятся московские «Спартак», ЦСКА, а также «Краснодар» и «Ростов». Ранее пресс-служба «быков» подтвердила эту информацию, опубликовав расписание своих матчей: 27 июня команда Мурада Мусаева встретится с ЦСКА, 30 июня – с «Ростовом», а 4 июля – со «Спартаком».

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке «Матч Премьер»

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