Футбол

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке «Матч Премьер»ProstoProSport вчера в 15:30

Среди участников числятся московские «Спартак», ЦСКА, а также «Краснодар» и «Ростов». Ранее пресс-служба «быков» подтвердила эту информацию, опубликовав расписание своих матчей: 27 июня команда Мурада Мусаева встретится с ЦСКА, 30 июня – с «Ростовом», а 4 июля – со «Спартаком».
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«Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» разыграют летний Кубок «Матч Премьер»

Бомбардир.ру27 мая в 14:25

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сразятся за Кубок Париматч Премьер

Матч ТВ10:23

Стало известно расписание летнего Кубка «Матч Премьер»

RT на русском10:05

Олег Кононов: «Уверен, на турнире в Австрии нас ждут интересные игры»

Спорт-Экспресс10:09

Кононов: «Уверен, на турнире в Австрии „Спартак“ ждут интересные игры»

Sport24.ru09:47

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Кубке «Матч Премьер»

ProstoProSportвчера в 15:30

Кононов — о Кубке «Матч Премьер»: «Спартак» ждут интересные игры

Чемпионат15:51
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

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Обновлено в 16:24
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Здоровье

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Футбол

Форвард «Зальцбурга» забил 9 голов в одном матче молодежного ЧМ

В рамках ЧМ (U-20) сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0. Примечательно, что сразу 9 мячей на свой счет записал норвежец Эрлинг Халанд, который принадлежит "Зальцбургу".
Обновлено в 16:32
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Политика

Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Политика

Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках

Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Общество

Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Здоровье

В Башкирии завершается строительство новой детской поликлиники

В Туймазах завершается строительство новой детской поликлиники.
Обновлено в 13:56
Игры

Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game

Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Общество

Беглов потребовал снизить тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля.
Обновлено в 15:39
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Авто

Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback

Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Общество

Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Пентагон: Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35

Помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что Россия поставляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию в том числе для сбора данных об американских самолетах F-35.
Обновлено в 15:08
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