Футбол
Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги ЕвропыКомсомольская правда 14 августа в 18:22
Статистика личных встреч Спартак - Тун 15 августа 2019 Команды всего один раз играли между собой. Неделю назад в Швейцарии "Спартак" добился победы со счетом 3:2. Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Тун 15 августа 2019 У "Спартака" - больше шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы.
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Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Комсомольская правда14 августа в 18:22
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