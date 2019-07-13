Футбол
Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛКомсомольская правда вчера в 02:20
Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России. "Красно-белые" примут южан, которые вернулись в Премьер-Лигу после очень долгого перерыва. В межсезонье клуб из курортной столицы России претерпел большие изменения.
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Спартак - Сочи 13 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 23:50
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Почему развивается жидкий стул при приёме антибиотиков и что с этим делать, рассказывает МедикФорум.
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СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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