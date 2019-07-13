Футбол

Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛКомсомольская правда вчера в 02:20

Спартак — Сочи
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России. "Красно-белые" примут южан, которые вернулись в Премьер-Лигу после очень долгого перерыва. В межсезонье клуб из курортной столицы России претерпел большие изменения.
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