Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России. "Красно-белые" примут южан, которые вернулись в Премьер-Лигу после очень долгого перерыва. В межсезонье клуб из курортной столицы России претерпел большие изменения.

Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

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