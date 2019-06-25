Футбол
Спартак - Ростов: прогноз на встречу Кубка Матч ПремьерPrognozist 12:55
В межсезонье в Австрии пройдет очередной Кубок Матч Премьер. В первом товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Ростов», а еще в данном формате впервые примут участие «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» все-таки решился устранить из команды неудобного для многих Дениса Глушакова, ушел и Дмитрий Комбаров.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу: внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах ЦВО
«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Обновлено вчера в 03:58
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
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Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Рассекречен двигатель нового Ford Bronco
Согласно новой утечке информации, предстоящий Ford Bronco предположительно использует 2,3-литровый двигатель, вероятно, это тот же, что и Ford Ranger.
Обновлено в 12:22
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по качеству системы здравоохранения
Издание «Новые известия» составило собственный рейтинг регионов страны по качеству системы здравоохранения.
Обновлено в 09:13
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
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Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Авто
Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»
В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Театры
Актеры МХАТа требуют вернуть Татьяну Доронину
Обновлено в 08:20
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
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