Футбол

Спартак - Ростов: прогноз на встречу Кубка Матч ПремьерPrognozist 12:55

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В межсезонье в Австрии пройдет очередной Кубок Матч Премьер. В первом товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Ростов», а еще в данном формате впервые примут участие «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» все-таки решился устранить из команды неудобного для многих Дениса Глушакова, ушел и Дмитрий Комбаров.
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Спартак - Ростов: прогноз на встречу Кубка Матч Премьер

Prognozist12:55

«Ростов» — «Спартак», 26 июня 2019, прогноз на матч

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«Ростов» — «Спартак»: прогноз букмекеров на стартовый матч Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru07:23
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