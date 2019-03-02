«Спартак» - «Краснодар»: проявят ли команды себя в атаке?Все про Спорт ру 02 марта в 13:40

«Краснодар» ведет борьбу за чемпионство и явно намерен отобрать очки у «Спартака» 3 марта.

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«Спартак» - «Краснодар»: проявят ли команды себя в атаке?

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