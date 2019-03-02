Футбол
«Спартак» - «Краснодар»: проявят ли команды себя в атаке?Все про Спорт ру 02 марта в 13:40
«Краснодар» ведет борьбу за чемпионство и явно намерен отобрать очки у «Спартака» 3 марта.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Наука
Назван эффективный против развития рака продукт
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
«Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось
Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.
Обновлено вчера в 23:50
Спорт
Универсиада-2019: биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку
Биатлонистки разыграли первый комплект наград на зимней Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:50
Происшествия
AP: число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22
Число погибших из-за торнадо в штате Алабама увеличилось до 22.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Автомобиль с палестинцами наехал на израильских военных
Машина, за рулем которой, предположительно, находились граждане Палестины, влетел в группу израильских военных на Западном берегу реки Иордан, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство Израиля.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян
В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком
Обновлено вчера в 22:34
Политика
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Ученые заметили ухудшение состояния косаток и белух в Приморье
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
ФАС выступила против консолидации железнодорожного парка у ГТЛК
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с возражениями против возможной покупки Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) операторских активов у группы ИСТ и близких к ней менеджеров.
Обновлено в 00:35
Политика
WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом
Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера
Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Хабаровские школьницы сфотографировали и избили женщину в туалете ТЦ
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Нурмагомедов обратился к Кадырову
Обновлено вчера в 23:45
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре
Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире
Военнослужащие Пакистана и Индии в понедельник утром обстреляли позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил журналистам официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд.
Обновлено в 00:47
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»
"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей
Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Под Челябинском автобус с 47 детьми съехал в кювет
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»
Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено вчера в 16:55