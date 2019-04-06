Футбол
«Спартак» - ЦСКА: онлайн-трансляция матча 22 тура РПЛМосковский Комсомолец 02:29
В субботу вечером в Москве состоится главный матч 22 тура. Кто-то считает, что такой статус должен быть у встречи "Локо" и "Зенита", так как это третья и первая команды в турнирной таблице РПЛ.
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