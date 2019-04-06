«Спартак» - ЦСКА: онлайн-трансляция матча 22 тура РПЛМосковский Комсомолец 02:29

В субботу вечером в Москве состоится главный матч 22 тура. Кто-то считает, что такой статус должен быть у встречи "Локо" и "Зенита", так как это третья и первая команды в турнирной таблице РПЛ.

Армия и оружие CNN пустили на российскую базу в Арктике Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.

Армия и оружие При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Политика Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.

Спорт Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.

Политика Скабеева ответила на слухи о своем увольнении Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.

Политика G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию» Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал» На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".

Шоу-бизнес Лолита Милявская обнародовала размер своей пенсии Российская и украинская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о размере собственной пенсии.

Политика Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Политика Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.

Происшествия Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.