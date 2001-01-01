Футбол
«Спартак-2» заявил Селихова и РеброваСпорт-Экспресс 09:10
"Спартак-2" объявил заявку на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ. В нее вошли два вратаря основного состава красно-белых: Артем Ребров и Александр Селихов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия
14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России
Известно, что в результате произошедшего инцидента погибло 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 10:26
Кино
Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга
Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56
Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:22
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Кино
Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Ульяновске потушили пожар на рынке
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Российский защитник «Хапоэля» из Тель-Авива близок к переходу в «Оренбург»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиб близок к переходу в «Оренбург».
Обновлено в 05:10
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Политика
Главой Европарламента стал Давид Сассоли
Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Авто
Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
Обновлено в 04:48
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 09:37