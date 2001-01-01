"Спартак-2" объявил заявку на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ. В нее вошли два вратаря основного состава красно-белых: Артем Ребров и Александр Селихов.

Кино Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».

Космос Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.

Экономика «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde «Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.

Армия и оружие Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы» Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).

Кино Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда» Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.

Политика В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.

Происшествия В Ульяновске потушили пожар на рынке Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Главой Европарламента стал Давид Сассоли Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.

Авто Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Происшествия В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.

Политика Путин подписал закон о приостановке ДРСМД Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.