Футбол
«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»Sport24.ru 05:09
Александр Кутьин
|34′
|40′
Павел Маслов
|52′
Дмитрий Маркитесов
|55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
|84′
|86′
Александр Руденко
На 85-й минуте Саид Алиев сократил разрыв в счете до минимального, но почти сразу же Александр Руденко восстановил разницу в два мяча. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 6-й минуте счет открыл Илья Кузьмичев.
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