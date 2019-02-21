На 85-й минуте Саид Алиев сократил разрыв в счете до минимального, но почти сразу же Александр Руденко восстановил разницу в два мяча. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 6-й минуте счет открыл Илья Кузьмичев.

«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»

Футбол ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином» Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

Политика Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Происшествия В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.

Здоровье Названы продукты, повышающие артериальное давление Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.

Общество ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума» За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Происшествия Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Кино Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.

Здоровье Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.

Политика Зеленский встретится с Трампом в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.

Армия и оружие Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.

Политика Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Политика Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.

Футбол «Брайтон» заплатил 21,9 млн евро за переход защитника «Бристоля» Центральный защитник футбольной команды "Бристоль Сити" Адам Уэбстер продолжил карьеру в "Брайтоне", 24-летний англичанин подписал соглашение с "чайками", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Происшествия Число задержанных в Москве в ходе акции «Вернем себе право на выборы» превысило 300 человек Сама акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.